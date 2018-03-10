كلينتون: واشنطن تفتقر لدبلوماسيين محنكين بالملف الكوري الشمالي

حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لا تقر بخطورة" إجراء محادثات مع بيونغ يانغ حول نزع الأسلحة النووية.

وقالت كلينتون في مقابلة أجريت في امستردام ونُشرت بالهولندية، "إن على الدبلوماسيين أن يكونوا على المام بالملفات ويعرفون الكوريين الشماليين ويجيدون لغتهم"، مضيفة أن "واشنطن تفتقد لوجود دبلوماسيين يمتلكون الخبرة اللازمة لإدارة المحادثات".

وأشارت منافسة ترامب في انتخابات عام 2016، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية "تتآكل" وسط تقلص أعداد الدبلوماسيين، الذين لديهم خبرة في الملف الكوري الشمالي بعد استقالة العديد من مناصبهم.

وأدلى المندوب الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، بيل ريتشاردسون، بتصريحات مشابهة لكلينتون في وقت سابق، حيث حذر من أن التفاوض مع كوريا الشمالية "ليس من برامج تلفزيون الواقع"، وأضاف "إنها فرصة حقيقية وما يقلقني هو قلة التحضير والانضباط من جانب الرئيس، لكنني أهنئه على مبادرته البالغة الجرأة بقبول هذه الدعوة".

وحذر ريتشاردسون في تصريحاته "لسنا في مسابقة "ذي أبرينتيس" (التي كان يقدمها ترامب) أو في برنامج من تلفزيون الواقع، بحيث ينبغي التفاوض مع زعيم لا يمكن التكهن بما سيفعله ولديه ما لا يقل عن عشرين سلاحا نوويا ويهدد الولايات المتحدة".

وأكدت واشنطن في وقت سابق أنها ستواصل الضغط على كوريا الشمالية لأقصى درجة، بهدف نزع سلاحها النووي، وذلك بالتوازي مع إقامة حوار بين سيئول وبيونغ يانغ.

المصدر: وكالة فرانس برس

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