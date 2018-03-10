وزيرة الاقتصاد الألمانية: حرب تجارية تفوح في الافق والمناوشات الأولية خطيرة

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريس، اليوم السبت، إنه من الممكن تجنب حرب تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة على هامش المحادثات المزمعة في بروكسل نهاية الأسبوع .

ومن المقرر أن يلتقي الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، مع مفوضية التجارة الأوروبية، سيسيليا مالمستروم، وبشكل منفصل مع وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو، اليوم، لإجراء محادثات ملحة وسط مخاوف من تحرك ترامب الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية.

وصرحت زيبريس لإذاعة "دويتشلاند فونك" أنه لم يتم حتى الآن فرض أية رسوم وهناك الحديث عن حرب تجارية تلوح في الأفق، وأضافت "لكننا توصلنا إلى وضع أصبحت فيه المناوشات الأولية خطيرة".

وأشارت زيبريس إلى أن مالستروم في الاتحاد الأوروبي، كان يحاول حل النزاع من خلال المفاوضات، مضيفة أنه "لا تزال المحادثات جارية فالأمور في حالة تغير مستمر، والأوضاع حتى هذه اللحظة تسير بالمجرى الدبلوماسي وليس الحرب".

وشددت الوزيرة بأن رسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المقترحة قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وستأخذ ألمانيا بعين الاعتبار مع المفوضية الأوروبية كيفية التصرف في حال استمر ترامب قدما في الإجراءات، وصرحت قائلة:" سنأخذ الإجراءات اللازمة ضده في منظمة التجارة العالمية وبالإضافة إلى ذلك سيكون علينا التفكير في التدابير المضادة".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي حدد مسبقا رسوما جمركية للاستيراد بنسبة 25 بالمائة على الصلب، و10 بالمائة على الألمينيوم، لكنه يتعرض لضغوطات شديدة من الحلفاء بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان لتخفيف الإجراءات.

المصدر:رويترز

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