تأجيل إعلان المقترح الألماني الفرنسي لإصلاح الاتحاد الأوروبي

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، السبت، أن المقترح الألماني الفرنسي المشترك الخاص بإصلاح الاتحاد الأوروبي لن يتم طرحه كما كان مقررا في مارس بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلنا خلال قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017، نيتهما طرح هذا المقترح في مارس 2018، غير أن المجلة نقلت عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن هذا الأمر أُلغي.

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وأضاف المسؤول، الذي يقوم حاليا بالتحضير للقمة الأوروبية المقبلة المقرر انعقادها في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الحالي: "لا يوجد شيء يمكن إعلانه".

وقال إن هذا ما ألمح به الجانب الألماني إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى طول أمد محادثات تشكيل الائتلاف الكبير بين تحالف ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ورأى المسؤول أن هذا الأمر كان متوقعا حتى عند الإعلان عن هذا الموعد في ديسمبر الماضي.

من جانبه، قال متحدث حكومي ألماني لمجلة "شبيغل" إن العمل على إعداد خطط إصلاحية للاتحاد الأوروبي سيتم تكثيفه في شراكة وثيقة مع فرنسا، وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي