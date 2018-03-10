جاويش أوغلو يبرر اقتناء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية

علل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قرار بلاده اقتناء صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للجو بأهمية هذه الصفقة بالنسبة للدفاع الجوي الوطني.

وفي مقابلة مع صحيفة Die Zeit الألمانية، اليوم السبت، رد جاويش أوغلو على سؤال عن سبب شراء أنقرة صواريخ روسية رغم عدم إمكانية دمجها في منظومات الناتو المضادة للصواريخ، قائلا: "كانت حاجتنا إليها ملحة، إذ لم تكن لدينا أي منظومة للدفاع الجوي.. لقد واجهنا صعوبات حتى في شراء سلاح عادي من الولايات المتحدة بسبب تحفظات الكونغرس. أما إذا قدمت الحكومة الأمريكية ضمانا بأن يسمح الكونغرس بذلك، فسنشتري منظومات 'باتريوت'".

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وسابقا أشارت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روز غوتمولر، إلى أن منظومة "إس-400" لا تندمج في عمل منظومات الحلف المضادة للصواريخ، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار لدى اتخاذ قرارات حول شراء أسلحة من روسيا.

وفي ديسمبر الماضي، وقع ممثلون روس وأتراك في أنقرة اتفاق القرض حول توريد منظومات "إس-400" الروسية لتركيا. وأعلنت أنقرة أنها تشتري بطاريتين من المنظومة المذكورة، على أن يقوم عسكريون أتراك بخدمتهما.

كما اتفق الطرفان على التعاون الثنائي بهدف تطوير تصنيع منظومات الصواريخ المضادة للجو في تركيا.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف