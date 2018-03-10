بعد دوتيرتي.. الأمير زيد يثير غضب مادورو!

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بأنه قطعة شطرنج تحركها الخارجية الأمريكية، ومدسوس مثل ورم في نظام حقوق الإنسان.

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وقال مادورو للصحفيين أمس الجمعة: "المفوض السامي من متشددي اليمين الفنزويلي الفاشي، إنه قطعة شطرنج تحركها الخارجية الأمريكية، ومدسوس مثل ورم في نظام حقوق الإنسان"، مضيفا "أنه شخص فقد كل مصداقية بما لا يمكنه من الإدلاء برأيه عن بلدنا".

وكان الأمير زيد بن رعد الحسين، قد قال في وقت سابق إن "القوات الفنزويلية الموالية للحكومة، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية في البلاد".

وانتقد الأمير زيد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في البلاد في مايو المقبل قائلا إنها "لا تلبي بأي شكل الحد الأدنى من شروط إجراء انتخابات حرة ذات مصداقية".

ويقول سياسيون معارضون، إن مادورو يدخل نفسه في صراعات مع منتقديه الأجانب بدلا من أن يحاول إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تعاني فنزويلا من ركود للعام الخامس على التوالي مصحوبا بانتشار الأمراض وسوء التغذية وارتفاع معدلات التضخم والهجرة الجماعية.

ويقاطع ائتلاف المعارضة الرئيسي الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، مشيرا إلى أنها انتخابات صورية الهدف منها إضفاء الشرعية على "دكتاتورية" مادورو.

المصدر: رويترز

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