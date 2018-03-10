البنتاغون يحرم ترامب من التمتع بمنظر الدبابات في العرض العسكري المنتظر

لم تسمح وزارة الدفاع الأمريكية باستخدام الدبابات في العرض العسكري الذي سيتم في 11 نوفمبر المقبل في واشنطن، والذي دعا إلى تنظيمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إقرأ المزيد

وجاء في رسالة توضيح صدرت عن البنتاغون، أمس الجمعة، أن الدبابات ستلحق أضرارا كبيرة للغاية بالبنية التحتية للعاصمة الأمريكية، في حين سمح بعرض الطائرات العسكرية في الجزء النهائي من العرض.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إجراء عرض عسكري بواشنطن في 11 نوفمبر المقبل، في اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى المحاربين القدامى.

وينبغي أن يتم تنفيذ العرض العسكري ما بين البيت الأبيض والكابيتول - المفصولين بخط مستقيم يبلغ طوله 1.8 كيلومتر.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنتاغون في فبراير الماضي بتنظيم عرض عسكري لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، في قرار يسعى من خلاله أيضا إلى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وكان ترامب أعرب عن انبهاره بالعرض العسكري الذي حضره في باريس في 14 يوليو الماضي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي بدعوة من نظيره إيمانويل ماكرون الذي خصص في حينه للرئيس الضيف استقبالا كبيرا. ويومها طرح ترامب فكرة تنظيم حدث مماثل في واشنطن.

ولا تشمل معلومات البنتاغون تفاصيل حول الميزانية المخططة للعرض العسكري المقبل، غير أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية نقلت سابقا عن البيت الأبيض أن تكلفة تنظيم العرض قد تتراوح بين 10 و30 مليون دولار.

المصدر: أ ف ب + Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا