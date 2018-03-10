اليونان تحتجز صحفيين ألمانيين كانا يعدان تقريرا عن الأتراك الذين يعودون سرا من ألمانيا

اعتقلت الشرطة اليونانية صحفيين ألمانيين اثنين كانا متواجدين في محطة الحدود المحظورة في مقاطعة إفروس بالقرب من الحدود التركية.

وكتبت صحيفة "Business Standart" أن اعتقال الصحفيين، وهما رجل يبلغ من العمر 31 عاما وامرأة 33 عاما، تم قرب قرية برانغا في منطقة ديديموتيحو التي يتطلب التواجد فيها الحصول على ترخيص خاص من السلطات العسكرية.

وأعلن الصحفيان أنهما يعملان في قناة "ARD" الألمانية، ووصلا إلى إفروس لتصوير تقرير حول الأتراك الذين يعودون سرا من ألمانيا إلى وطنهم عبر نهر إفروس.

وأضافا أنهما قدما طلبا للحصول على ترخيص، لكنهما بدآ عملهما في المنطقة قبل الحصول على جواب رسمي.

وكان العسكريون الأتراك اعتقلوا في مقاطعة إفروس الحدودية الأسبوع الماضي عسكريين يونانيين دخلا الأراضي التركية بالصدفة أثناء قيامهما بدورية. وترفض تركيا تسليمهما إلى أثينا حتى الآن. من جهتها أعلنت اليونان أن أنقرة حولت انتهاكا بسيطا إلى حادث جدي.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا