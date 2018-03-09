ألمانيا.. استجواب للحكومة بشأن مساعدات في مناطق القوات السورية

كشفت الحكومة الألمانية أنه ليس بمقدورها تحديد نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية من المساعدات التي تقدمها ألمانيا لسوريا بوجه عام.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، الصادرة يوم الجمعة، أوضح وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، ميشائيل روت، في رده على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنه ليس بالإمكان تحديد نسبة المساعدات الإنسانية الألمانية التي تتدفق في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

وقالت السياسية في "حزب الخضر"، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات للصحيفة "هذا الرد غير مقبول".

وأضافت فرانتسيسكا برانتنر: "إذا لم تكن لدى الحكومة معلومات، فيتعين عليها جلبها.. ليس من المقبول أن ينتهي الأمر بأنها لا تعلم وجهة هذه الأموال".

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، في ديسمبر 2017، أن الحكومة الألمانية قدمت مساعدات إنسانية، في إطار الأزمة السورية خلال عام 2017 وحده، بقيمة نحو 720 مليون يورو.

وأصبحت ألمانيا بذلك ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية لسوريا بعد الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن الكثير من هذه الأموال تذهب لمصلحة الأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي