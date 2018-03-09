125 جنديا ألمانيا أصيبوا في أفغانستان منذ عام 2002

قالت الحكومة الاتحادية في ألمانيا إن 125 جنديا من الجيش أصيبوا في أفغانستان خلال معارك مع مسلحين أو خلال هجمات منذ عام 2002، وذلك بحسب ما ذكره البرلمان الألماني اليوم الجمعة.

وجاء إعلان الحكومة الاتحادية ردا على استجواب من حزب البديل لأجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني الشعبوي.

وأضافت الحكومة أنه بخلاف هذه الإصابات الناتجة عن معارك، أصيب أيضا 180 جنديا خلال ممارسة الرياضة مثلا أو في حوادث طرق، وتابعت أن إجمالي 52 جنديا استقالوا من الخدمة بسبب الأضرار النفسية خلال المهمة.

يذكر أن الجيش الألماني أنهى مهمته القتالية في أفغانستان في عام 2013، ولكنه لا يزال يشارك هناك في تدريب الجنود المحليين وتقديم المشورة لهم.

هذا ومن المقرر حاليا، زيادة قوات الجيش الألماني في أفغانستان من الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ 980 جنديا إلى 1300 جندي، وذلك بناء على رغبة مجلس الوزراء الألماني الجديد، وهذه ثاني زيادة في عدد القوات هناك منذ إنهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2013.

وكان من المخطط في ذلك الحين الانسحاب بالكامل من أفغانستان، إلا أن الأوضاع الأمنية المزرية هناك أدت إلى تغيير هذا التوجه.

تجدر الإشارة إلى أنه في ذروة المهمة القتالية لحلف الأطلسي في أفغانستان بلغ عدد الجنود الألمان المتمركزين هناك 5 آلاف جندي في وقت واحد.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي