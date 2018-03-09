مقتل وإصابة 18 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 15 آخرون إثر اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسؤول بالشرطة مانغوناث شينغ قوله إن الحريق اندلع في المصنع الواقع بمنطقة تارابور بولاية "ماهاراشترا"، 125 كم عن العاصمة مومباي.

وأشار إلى أنه بدأ عقب وقوع انفجار في غرفة تحتوي على مواد كيميائية إلا أنه لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.

Blast, fire at chemical factory in India kill 3 https://t.co/b8OJtq3j7fpic.twitter.com/2kpbVAMtkj — Press TV (@PressTV) 9 марта 2018 г.

وأضاف شينغ أن الحريق انتشر إلى 6 مصانع أخرى قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه.

وبين المسؤول الهندي أن ثلاثة من المصابين يرقدون بالمستشفى في حالة حرجة.

One security man was killed and several others injured following a massive explosion in a chemical factory at Tarapur’s MIDC area. The explosion triggered fires in at least five factory units nearby. https://t.co/qotTDsMcX0pic.twitter.com/ENWRBNDs9n — The Indian Express (@IndianExpress) 9 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي