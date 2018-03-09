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مقتل وإصابة 18 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

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مقتل وإصابة 18 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند
Reuters / Rupak De Chowdhuri
حريق في الهند - أرشيف -
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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 15 آخرون إثر اندلاع حريق هائل في مصنع للكيماويات غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسؤول بالشرطة مانغوناث شينغ قوله إن الحريق اندلع في المصنع الواقع بمنطقة تارابور بولاية "ماهاراشترا"، 125 كم عن العاصمة مومباي.

وأشار إلى أنه بدأ عقب وقوع انفجار في غرفة تحتوي على مواد كيميائية إلا أنه لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.

وأضاف شينغ أن الحريق انتشر إلى 6 مصانع أخرى قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه.

وبين المسؤول الهندي أن ثلاثة من المصابين يرقدون بالمستشفى في حالة حرجة.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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