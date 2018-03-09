كارليس بوتشيمون لا يستبعد إجراء انتخابات جديدة في كتالونيا

لم يستبعد الزعيم الانفصالي الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون إجراء إنتخابات جديدة في كتالونيا في حال لم يتم تنصيب مرشح الإنفصاليين لرئاسة الإقليم بصورة طبيعية.

وصرّح بوتشيمون في مقابلة مع صحيفة "إل بونت أفوي" نُشرت، الجمعة، بأن إجراء انتخابات جديدة ليس مأساة على الإطلاق، رغم أنها ليست أولوية ولا أحد منا يريدها.

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ويتواجد الرئيس الإقليمي السابق الذي أقالته مدريد بعد إعلان استقلال كتالونيا في 27 أكتوبر 2017، في بروكسل وهو مهدد بالتوقيف إذا عاد إلى إسبانيا.

وسحب بوتشيمون ترشحه لمنصب الرئيس الإقليمي لصالح الإستقلالي جوردي سانشيز، ومن المفترض إجراء حفل التنصيب الاثنين، لكن الأمر غير مؤكد بسبب وجود سانشيز في الحبس الإحتياطي، وقد طلب إذن خروج للذهاب إلى البرلمان إلا أن حصوله عليه غير مؤكد.

وأكد كارليس بوتشيمون قائلا :"إذا كان علينا إعادة تنظيم الانتخابات، سيكون ذلك بسبب انعدام مسؤولية الدولة، التي لم تقبل بنتائج انتخابات 21 ديسمبر التي أعطت الأكثرية النيابية المطلقة للانفصاليين في البرلمان الكاتالوني.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي طلبت من النواب عدم تعيين مرشح ملاحق قضائيا.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي