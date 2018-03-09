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البرتغال تدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

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البرتغال تدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي
RT
العلمان البرتغالي والتركي
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أعلن وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، أن بلاده ترغب في تعزيز علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وتدعم مسيرة أنقرة لنيل العضوية الكاملة في الاتحاد.

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وأكد الوزير البرتغالي، أمس الخميس، خلال منتدى الأعمال التركي البرتغالي في العاصمة لشبونة، بحضور وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن العلاقات بين البلدين قريبة في مجالات عديدة، لافتا إلى أن البلدين يقعان في أوروبا وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن تركيا تشكل رابط وصل بين أوروبا ومنطقة أوراسيا، وأن "تركيا والبرتغال تكملان بعضهما"، مؤكدا دعم بلاده لتركيا من أجل الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد.

المصدر: ترك برس

رُبى آغا

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