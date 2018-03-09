جنرال أمريكي يحدد العام الذي ستتفوق فيه قوة روسيا على أمريكا في أوروبا

تخوف القائد العام لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي، من أن تفقد قوات بلاده في أوروبا تفوقها العسكري أمام روسيا عام 2025، حسبما نقلت عنه مجلة "دوفانس وان".

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وقال الجنرال سكاباروتي للمجلة: "بالنظر إلى السرعة التي تسير بها عملية التحديث (الجيش الروسي) يجب علينا أيضا أن نستمر في تحديث قواتنا حتى نتمكن من الحفاظ على المركز المهيمن في المناطق التي نسيطر عليها. إذا فشلنا، أعتقد أنه بحلول عام 2025 سوف يتحدون تفوقنا في جميع الجوانب تقريبا".

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ولاحظ هذا الجنرال أيضا، نجاح روسيا في السيطرة على الطرق البحرية في القطب الشمالي. وهو يعتقد أن موسكو ستكون قادرة على السيطرة على طريق بحر الشمال خلال عامين أو ثلاثة أعوام إذا لزم الأمر.

وكان قائد القوات البرية الروسية قد أكد تفوق الدفاع الجوي الروسي، وقال إن لا مثيل له في العالم.

المصدر : غازيتا رو

سعيد طانيوس