بندقية روسية "برمائية" تطلق 600 رصاصة في الثانية

أعلن مركز البحوث والتصميم لأسلحة الرياضة والقنص في مدينة طولا الروسية، أنه سيطلق قريبا بندقية آلية، قادرة على العمل في جميع الظروف ويمكن استخدامها في البر والبحر.

وقال مدير المركز، يوري أملين، إن هذا النموذج تم اعتماده ويعمل المختصون الآن على إنتاج دفعة منه، مضيفا أنه قد يتم توريد "البندقية الآلية البرمائية" إلى دول أخرى دون أن يسمها.

وكانت أول مرة يتم فيها الكشف على هذا النوع من البنادق في المعارض الدولية سنة 2015 في معرض أبوظبي.

البندقية الآلية البرمائية ذات عيار 5.45 مليمترا، ويمكنها إصابة الهدف على بعد 600 مترا إذا كان فوق الأرض و25 مترا إذا كان تحت الماء، وقادرة على إطلاق 900 رصاصة في الدقيقة.

المصدر: lenta.ru

نادر همامي