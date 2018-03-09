ترامب وكيم يتفقان على لقاء في مايو المقبل في قمة هي الأولى من نوعها

أعلن الوفد الكوري الجنوبي، الذي يزور واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتفقا على عقد لقاء قبل نهاية شهر مايو المقبل.

ونقلت وكالة "يونهاب"، أن مستشار الأمن الوطني الرئاسي الكوري الجنوبي جونغ إي يونغ أكد للصحفيين في البيت الأبيض أن ترامب قال له إنه سيقبل دعوة كيم للقاء معه في أسرع وقت ممكن.

وذكر الوفد الكوري الجنوبي أن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على العقوبات ضد كوريا الشمالية حتى التوصل إلى اتفاق.

وقال المستشار جونغ الذي رأس الوفد الرئاسي المكون من 5 أشخاص للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي في بيونغ يانغ، يوم الاثنين الماضي، إن كيم تعهد بتعليق التجارب النووية والصاروخية.

وكان اجتماع الكوريتين هو الأول من نوعه منذ أن تولى كيم السلطة في نهاية عام 2011. واتفق الجانبان أيضا على عقد أول لقاء القمة بينهما في أبريل المقبل.

وأكدت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها ستواصل الضغط على كوريا الشمالية لأقصى درجة، لهدف نزع سلاحها النووي بالتوازي، وذلك بالتوازي مع إقامة حوار بين سيئول وبيونغ يانغ.

المصدر: يونهاب

نادر همامي