واشنطن ترصد جوائز مقابل معلومات حول قيادات المسلحين في باكستان
borgenmagazine.com
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها رصدت جائزة بمبلغ 5 ملايين دولار مقابل معلومات حول زعيم حركة طالبان باكستان، الملا فضل الله.
وقالت الوزارة أيضا في بيان إنها تخصص مبلغا قدره 3 ملايين دولار لقاء معلومات حول كل من عبد الوالي، رئيس "جماعة الأحرار" المنشقة عن طالبان باكستان، ومانغال باغ، زعيم جماعة "عسكر الإسلام" الباكستانية المتهمة باستهداف قافلات لقوات الناتو في البلاد.
المصدر: رويترز
قدري يوسف
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