ألمانيا تعتقل شابا عراقيا خطط لهجوم في ألمانيا أو بريطانيا

أصدرت المحكمة العليا الألمانية مذكرة اعتقال لشاب عراقي يشتبه بتخطيطه لشن هجوم في ألمانيا أو في بريطانيا، حسبما أعلنه مكتب النيابة الاتحادية لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس.

وجاء في بيان النيابة الاتحادية لمكافحة الإرهاب، أن الشاب (17 عاما) الذي تم التعريف عنه بأنه "ديداي آي"، متهم "بالتحضير لعمل تخريبي يهدد أمن الدولة" لأنه اشترى كمية كبيرة من المفرقعات لاستخدام مسحوقها في صنع عبوة متفجرة.

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وقد وضع المشتبه فيه قيد التوقيف الاحترازي بناء على قرار أحد القضاة في السابع من الشهر الجاري، وفقا للبيان الذي لم يحدد ظروف توقيفه أو يقدم إيضاحات حول هدفه الذي كان يمكن أن يكون "إما في ألمانيا أو في بريطانيا".

وكان الشاب العراقي المذكور قد تم اعتقاله أولا في مدينة فرانكفورت الألمانية، لكن ملفه رُفعَ لاحقا إلى النيابة العامة نظرا لخطورة الأعمال الذي يشتبه بالتخطيط لارتكابها.

ولا تزال السلطات الألمانية في حالة تأهب بعد سلسلة من الهجمات، ولاسيما الاعتداء بالشاحنة الذي خلف 12 قتيلا في سوق ميلادى بالعاصمة برلين، في ديسمبر 2016، والذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

يذكر أن مثل هذه الهجمات نفذها طالبو لجوء وصلوا منذ 2015، عندما فتحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البلاد أمام مئات آلاف المهاجرين.

إلا أن المحققين يقولون إن أيا من منفذي هذه الاعتداءات لم يأت إلى أوروبا حاملا أوامر من "داعش" أو من مجموعة إرهابية أخرى (خلافا لبعض المهاجمين في 13 نوفمبر 2015 في باريس)، مرجحين أن جميع المنفذين نظموا تحركاتهم بشكل انفرادي.

المصدر: أ ف ب + رويترز

قدري يوسف