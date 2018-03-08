أردوغان لأمريكا: أسستم 20 قاعدة شمال سوريا فهل تحشدون لاستهدافنا؟

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة أسست 20 قاعدة في شمال سوريا، وسأل واشنطن حول ما إذا كانت تحشد قواتها في المنطقة ضد تركيا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن "الولايات المتحدة أسست في الشمال السوري 20 قاعدة وأرسلت إلى تلك المنطقة أسلحة وذخائر كثيرة عبر 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن".

وأضاف أردوغان: "لماذا تحشدون كل هذه الأسلحة في الشمال السوري، ما دمتم تقولون إنكم طهرتم المنطقة من داعش، هل تحشدون هذه الأسلحة كي تستخدموها ضدّنا؟".

وأكد أن القوات التركية تمكنت، في إطار عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، من تحييد 3 آلاف و89 إرهابيا.

تشهد العلاقات بين البلدين توترا ملموسا بسبب عدة قضايا شائكة على رأسها دعم واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

كما تدهورت العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بعد رفض السلطات الأمريكية ترحيل المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن، المقيم منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري على السلطة في تركيا عام 2016.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان