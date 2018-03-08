لافروف: تصريحات تيلرسون بشأن العلاقات الصينية الإفريقية غير ملائمة

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، تصريحات نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، التي حذر فيها الدول الإفريقية من مخاطر عقدها اتفاقات حول قروض مالية مع بكين.

وفي مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثاته مع الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانغاغوا في العاصمة هراري، قال لافروف: "لم أكن أعلم أن ريكس تيلرسون خبير في العلاقات الصينية الإفريقية، لكني أظن أنه من غير الملائم تماما أن يدلي ضيف بهذه التصريحات حول علاقات مضيفيه مع دول أخرى، لا سيما إذا استخدم في وصفها كهذه عبارات سلبية". واستدرك لافروف قائلا إن ملاحظته تطبق على تعليقات تيلرسون فقط في حال إدلائه بها حقا، مشيرا إلى أنه لم ير تقارير بهذا الشأن.

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وفي وقت سابق دعا تيلرسون، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، الدول الإفريقية إلى التحلي باليقظة لدى عقدها اتفاقات مع الصين حول قروض مالية، لتفادي المساس بسيادتها. وقال الوزير الأمريكي: "نحن لا نسعى لحجب الدولارات الصينية عن إفريقيا، لكن من الأهمية أن تولي الدول الإفريقية اهتماما بشروط الاتفاقات (حول القروض) كي لا تضيع سيادتها".

واعتبر تيلرسون أن الاستثمارات الصينية لا تثمر عن نمو ملحوظ في فرص العمل في القارة الإفريقية، أما إذا أخذت "الحكومة (في أفريقيا) قرضا صينيا فهي مهددة بفقدان السيطرة على بناها التحتية ومواردها في حال عجزها عن سداد ديونها".

وأضاف تيلرسون: "نحن نرحب بمشاركة الصينيين، لكننا نأمل أن يتمسكوا بقواعد وأحكام القانون الدولي ويحترموا سيادة الدول".

ويذكر مراقبون أن الصين أصبحت، خلال العقد الأخير من الزمن، من أبرز الشركاء التجاريين لدول إفريقيا، وذلك عبر استثمارها مليارات الدولارات في تطوير البنى التحتية والتعدين هناك.

المصدر: تاس

قدري يوسف