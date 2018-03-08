تركيا تدعو السويد لاعتقال صالح مسلم وتسليمه لها
Reuters
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طلبت تركيا من السلطات السويدية اعتقال الزعيم الكردي السوري صالح مسلم ومن ثم تسليمه لأنقرة.
ونقلت قناة "NTV" التركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصريحه الذي ذكر فيه أن هذا ثالث طلب توجهه تركيا لدولة أجنبية خلال أكثر من أسبوع.
وكانت تركيا قد وجهت إلى التشيك وألمانيا طلبات مماثلة لتسليم مسلم الذي كان يرأس سابقا حزب الاتحاد الديمقراطي وهو أكبر حزب كردي في سوريا.
وكانت الشرطة التشيكية اعتقلت مسلم في براغ الأسبوع الماضي، وفيما بعد قررت المحكمة التشيكية الإفراج عنه، رغم طلب تركيا بتسليمه لها.
المصدر: رويترز
أولغا رودكوفسكايا
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