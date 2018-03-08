على خلفية زيارة محمد بن سلمان لبريطانيا.. إيران توجه اتهامات للسعودية

هاجمت وزارة الخارجية الإيرانية، المملكة السعودية، واصفة إياها بـ"المصدر الأساسي والداعم والمروج الرئيس للإرهاب والتطرف".

وقالت وزارة الخارجية اليوم الخميس، إن "السعودية دولة معتدية على اليمن ومسؤولة عن جرائم الحرب والأزمة الإنسانية فيه".

واعتبرت الوزارة أن الدعم البريطاني والأمريكي للسعودية بالسلاح عامل لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مضيفة أن مسايرة بريطانيا للسعودية يزيد من مسؤولية لندن عن استمرار أزمات المنطقة، كما يزيد من صعوبة حل أزماتها ويجعله أكثر تكلفة.

ودعت الخارجية بريطانيا والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على السعودية لأجل "إيقاف الحرب على اليمن والحد من تصديرها للأفكار المتطرفة والإرهابية".

كما عبرت عن أملها في أن لا تولي بريطانيا والمجتمع الدولي المصالح الاقتصادية أهمية على حساب السلام والأمن الدوليين.

المصدر: وكالات