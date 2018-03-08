سفينة إنزال أمريكية تدخل البحر الأسود

دخلت سفينة الإنزال الأمريكية "يو أس أس أوك هيل" مياه البحر الأسود يوم أمس الأربعاء، وفقا لما ذكره حساب المتتبعين الأتراك لتحركات السفن الحربية عبر مضيق البوسفور، على موقع تويتر.

وتظهر لقطات الفيديو التي عرضها هؤلاء المتتبعون، سفن حرس السواحل التركي وهي ترافق السفينة الحربية الأمريكية أثناء عبورها مضيق البوسفور.

وسبق لقيادة الأسطول السادس في البحرية الأمريكية أن أعلنت نيتها إرسال سفينة "يو أس أس أوك هيل" إلى شواطئ رومانيا للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة "سبرينغ ستروم 2018" (عاصفة الربيع) التي تجري خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس الجاري.

Turkish Coast Guard Kaan33 class TCSG303 & type 80 TCSG88 large patrol crafts escorted @USNavy Whidbey Island class dock landing ship USS Oak Hill 51 during its BlackSea-bound Bosphorus transit. pic.twitter.com/BFSmHc22AV — Yörük Işık (@YorukIsik) March 7, 2018

ويقول الجيش الأمريكي إن هذه المناورات تهدف إلى زيادة التماسك القتالي للقوات المسلحة للبلدين.

وتدخل السفن الحربية الأمريكية على نحو دوري عباب البحر الأسود. وعلى وجه الخصوص، دخلت في منتصف فبراير الماضي، المدمرات "كارني" و "روس"، المجهزتين بصواريخ كروز "توماهوك"، مياه البحر الأسود.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة تقوم بتجريب إلكترونيات قتالية جديدة في البحر الأسود، لمعرفة مدى قدرة الأجهزة الروسية على التشويش عليها.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس