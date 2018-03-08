مجهولون يقصفون مطعما وسط كييف بالـ "آر بي جي"
Globallookpress Globallookpress ZUMAPRESS.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyfv
أقدم مجهولون في وسط العاصمة الأوكرانية كييف على استهداف أحد المطاعم بقذيفة آر بي جي.
وأفادت قناة "Эспрессо" بأن القذائف أسفرت عن حريق في المطعم، ما استدعى تدخل أجهزة الإطفاء، كما أدى دوي انفجارها إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة.
В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан https://t.co/iS4rRzwmnEpic.twitter.com/ODm4uoDg7K— Киев Таймс (@timeskievua) March 8, 2018
ولم تتحدث المعطيات الأولية عن سقوط ضحايا.
المصدر: وكالات
نادر همامي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)