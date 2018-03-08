مجهولون يقصفون مطعما وسط كييف بالـ "آر بي جي"

أقدم مجهولون في وسط العاصمة الأوكرانية كييف على استهداف أحد المطاعم بقذيفة آر بي جي.

وأفادت قناة "Эспрессо" بأن القذائف أسفرت عن حريق في المطعم، ما استدعى تدخل أجهزة الإطفاء، كما أدى دوي انفجارها إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة.

В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан https://t.co/iS4rRzwmnEpic.twitter.com/ODm4uoDg7K — Киев Таймс (@timeskievua) March 8, 2018

ولم تتحدث المعطيات الأولية عن سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات

نادر همامي