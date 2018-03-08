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مجهولون يقصفون مطعما وسط كييف بالـ "آر بي جي"

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مجهولون يقصفون مطعما وسط كييف بالـ
Globallookpress Globallookpress ZUMAPRESS.com
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أقدم مجهولون في وسط العاصمة الأوكرانية كييف على استهداف أحد المطاعم بقذيفة آر بي جي.

وأفادت قناة "Эспрессо" بأن القذائف أسفرت عن حريق في المطعم، ما استدعى تدخل أجهزة الإطفاء، كما أدى دوي انفجارها إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة.

ولم تتحدث المعطيات الأولية عن سقوط ضحايا.

المصدر: وكالات

نادر همامي

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