الناتو يحذر تركيا من شراء منظومة "S-400" الروسية

صرح حلف شمال الأطلسي بأن شراء تركيا لمنظومات "S-400" الصاروخية الروسية يثير مخاوف جدية لديه.

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ونقلت مجلة "Breaking Defence" عن رئيس اللجنة العسكرية للحلف الجنرال بيتر بافل أن منظومات "S-400" لا تتفق مع تكنولوجيات الناتو، لذلك ستستخدم المنظومات الروسية كوحدات منفصلة غير متكاملة في نظام الدفاع الجوي للحلف.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تنحصر في المعلومات السريعة التي ستضم معلومات عن البنية التحتية لحلف الناتو في تركيا والتي ستحفظ فيما بعد في المنظومات الصاروخية الروسية.

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كما عبر عن مخاوفه من أن استخدام منظومات "S-400" يتطلب مستوى معينا للتدريب، الأمر الذي يعني إرسال خبراء روس إلى تركيا لتدريب العسكريين الأتراك. ويعتقد أن الخبراء الروس سيحصلون على الدخول إلى معلومات استخباراتية هامة قد تنقل فيما بعد للسلطات الروسية.

وكانت وسائل الإعلام أعلنت سابقا أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب اتفاقها مع روسيا حول شراء بطاريتين من منظومات "S-400" الروسية وتطوير التعاون التقني لإنتاج المنظومات الصاروخية في الأراضي التركية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا