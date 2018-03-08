الصين: شراكتنا مع روسيا مثل الجبل لا تتزعزع

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ ايه، أن الصين واثقة تماما من عمق وثبات علاقاتها مع روسيا، وأن الشراكة بين البلدين مثلها مثل الجبل لا تتزعزع.

إقرأ المزيد

وقال وانغ ايه في مؤتمره الصحفي السنوي: "إن الصين واثقة تماما من علاقاتها مع روسيا، وإن أساس ثقتنا هو الثقة والصداقة بين قادتنا، وإنها ذات أهمية جوهرية لمزيد من النمو في علاقاتنا".

واعتبر أن هذه الثقة تقوم أيضا على "تعميق التعاون الثنائي في العديد من المجالات وتنسيقنا الوثيق حول القضايا الدولية وبناء التبادلات بين دولنا".

وأوضح وزير الخارجية الصيني "أن الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية الشاملة كالجبال لا تتزعزع ، وان هناك دائما فرصة لجعل تعاوننا أفضل".

وفي المقابل اعتبر وزير الخارجية الصيني، أنه يمكن أن تكون هناك منافسة صحية بين الصين والولايات المتحدة ، ولا يتعين عليهم أن يكونوا خصوما.

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الصيني، أن بلاده تعتقد أن الشعب الروسي سيصوت مرة أخرى بشكل صحيح في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

إقرأ المزيد

وقال وانغ ايه: "الانتخابات الرئاسية هي في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا والشعب الروسي، وقد لاحظنا أن الرئيس (فلاديمير) بوتين ساهم مساهمة فعّالة في تطوير روسيا وجعلها تحقق اختراقا وحصل على دعم مواطنيه، ونحن نعتقد أن الشعب الروسي سيقوم بالاختيار الصحيح مرة أخرى".

وشدد على أن "الشعب الروسي قادر على تحمل أي ضغوط"، مضيفا "إننا نتمنى كل التوفيق لروسيا وشعبها".

وستجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا، التي يتنافس فيها 8 مرشحين، يوم 18 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس