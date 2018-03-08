لافروف: تيلرسون اقترح علي بنفسه إيجاد الوقت والمكان المناسب لعقد لقاء

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، حول أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا إمكانية عقد لقاء بينه وبين نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في زيمبابوي: "ما كنت أريد التحدث حول هذا الموضوع، إلا أنني علمت بأن الأمريكيين أعلنوا يوم أمس أنه لم يجر بحث إمكانية عقد لقاء بيني وبين تيلرسون في أديس أبابا، وبما أنهم قاموا بذلك​​​.. أود التأكيد بأن ذلك ليس صحيحا".

وأوضح لافروف أن تيلرسون "اقترح بنفسه إيجاد المكان والزمان المناسبين بعد تعذر عقد لقاء في نيويورك على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنه لا يوجد حتى الآن على جدول أعمال وزير الخارجية ريكس تيلرسون، موعد لعقد اجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وأشارت الخارجية إلى أن جدول أعمال الوزير قد يتغير. وأوضحت أن برنامج تيلرسون يتضمن اليوم الخميس، اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، وكذلك مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي واجتماع مع أسر السفارة الأمريكية​​​.

وكانت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، أن الجانب الروسي قد أرسل يوم 2 مارس، طلبا لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ولكن لم تتسلم أي رد.

بدورها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ،هايزر ناويرت، يوم الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي، أن الجانب الأمريكي لم يتلق "أية دعوة".

تجدر الإشارة إلى أن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي يقومان حاليا بجولة إفريقية حيث سيزور لافروف كلا من أنغولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا، التي سيصل إليها في 9 مارس الجاري.