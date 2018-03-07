سريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعي وسط هجمات ضد المسلمين

حجبت سلطات سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها "فيسبوك"، على خلفية هجمات وأعمال عنف ضد المسلمين.

وأعلنت الشرطة أن اضطرابات اشتعلت في منطقة كاندي وسط سريلانكا الليلة الماضية، وأكدت اعتقال 7 أشخاص، فيما أصيب 3 من رجال الشرطة بجروح. ولم تقدم معلومات حول عدد المصابين بين المدنيين.

وأكدت الحكومة أنه كانت هناك منشورات تحرض على العنف ضد المسلمين على "فيسبوك"، وقررت حجب "فيسبوك" و"فايبر" و"واتس آب" لمدة 3 أيام على أراضي البلاد.

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وكانت السلطات قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض حالة الطوارئ لمدة 10 أيام في البلاد وحظر التجول في منطقة كاندي التي اندلعت فيها أعمال العنف، التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

وتشهد البلاد اشتباكات بين البوذيين من أثنية السنهاليين، الذين يشكلون نحو 70 بالمئة من سكان سريلانكا والمسلمين الذين لا تزيد نسبتهم على 10 بالمئة من عدد السكان.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف