وفد برلماني بريطاني يطلب زيارة مرسي

ذكرت "أسوشيتد برس" أن وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني، طلب من السلطات المصرية السماح له بزيارة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية في ظروف اعتقاله.

ونشرت الوكالة أن ممثل الأحزاب الإنسانية في بريطانيا كريسبين بلانت، تقدم بهذا الطلب قبل يوم واحد من توجيه رسالة إلى السفير المصري في لندن بهذا الشأن.

وتهدف زيارة الوفد الذي يضم برلمانيا طبيبا مختصا في حالات سوء المعاملة والتعذيب، للوقوف على ظروف سجن مرسي.

ونقلت الوكالة نسخة من الرسالة، يلتمس فيها بلانت السماح له ولأعضاء الوفد بزيارة مرسي تلبية لطلب عائلته التي لم تزره سوى مرتين خلال 4 سنوات من سجنه، حيث تقول إنه يعاني من تفاقم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفقدان النظر في عين واحدة وأمراض أخرى ولا يتلقى العلاج المناسب.

ولم تستجب السفارة المصرية في لندن لمطلب أعضاء البرلمان في تلبية الزيارة على الفور.

يذكر أن النيابه العامه المصرية أحالت مرسي إلى محكمة عسكرية لأول مرة منذ بدء محاكمته في 4 نوفمبر 2013.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن إحالته إلى القضاء العسكري، تم الإعلان عن استبعاده من المحاكمة أمام القضاء العسكري، وفي 21 أبريل 2015 حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، وفي 18 يونيو 2016 حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة في تهمة التخابر مع قطر فضلا عن السجن المؤبد.

المصدر:أسوشيتد برس + القناة السابعة الإسرائيلية

نادين بطحة