نشطاء من الحركة اليسارية يهاجمون محاضرين إسرائيليين في جامعة كامبريدج

ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية، أن مجموعة من نشطاء "أنتيفا" المناهضة للفاشية اقتحمت، أمس الثلاثاء قاعة تضم محاضرين إسرائيليين في جامعة كامبريدج في بريطانيا.

ونشرت الصحيفة أن أعمال شغب اندلعت في القاعة، نفذها منتمون إلى "أنتيفا" تعرف نفسها بأنها حركة يسارية مناهضة للفاشية، وألقوا قنابل الدخان لتفريق المحاضرين، ومقاطعة المحاضرة.

وورد في تقرير تليغراف أن المحاضرين الإسرائيليين، وهما كارل بينيامين المعروف على اليوتيوب باسم سرجون "من مدينة أكاد"، ويبث آراءه المناهضة للنسوية والتقدم، ويارون بروك الذي يرأس مجلس إدارة معهد "آين رند" المسمى نسبة إلى الفيلسوفة الأمريكية-الروسية "آين رند"، وكانا يناقشان فلسفتها المعروفة بـ"الفلسفة الموضوعية".

وتتناول الصحيفة فيديو نشرته على صفحتها، لحظة اقتحام مجموعة "أنتيفا" مقر المحاضرة، حيث ارتدى عناصرها أقنعة سوداء وحملوا أعلام المجموعة ونادوا بشعاراتها ما أدى إلى اندلاع المواجهات بينهم وبين حراس الأمن في القاعة لردعهم عن الشغب.

وقالت إيما فوكسواس العضو في المنظمة الوطنية لحقوق الطلاب في جمعية هنري جاكسون: "إن المشاهد المروعة التي حصلت أمس في المحاضرة تدفع إلى الشك بأن هناك ثقافة التعدي على حرية التعبير والتعصب في الجامعات في بريطانيا".

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية + صحيفة تليغراف

نادين بطحة