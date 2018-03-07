وحدة إسرائيلية خاصة تقتحم جامعة بيرزيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

اختطفت قوة خاصة من المستعربين، تابعة للجيش الإسرائيلي، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، عمر الكسواني من داخل حرم الجامعة.

واقتحمت القوة الحرم الجامعي متخفية بزي الطلبة، تبعهم اقتحام لآليات وجنود لحمايتهم، حيث كان عمر يجلس بالقرب من مقر مجلس الطلبة، القريب من المدخل الغربي للجامعة، واختطفته.

وانسحبت القوات الخاصة من داخل الجامعة بسرعة وسط إطلاق رصاص من قبل الجنود الإسرائيليين، بعد أن تمكنت من اعتقال الكسواني، والذي تطارده منذ عدة أشهر.

وطارد طلبة الجامعة القوة الخاصة، ورشقوها بالحجارة ، ثم ألقوا الحجارة على الآليات العسكرية، التي انسحبت من المكان.

وقام أحد طلاب الجامعة ويدعى محمد تركمان بتوثيق الحادث بكامرته وأرسل المقطع للنشر إلى قناة RT العربية.

يذكر أن عمر الكسواني تمكن من الفرار من قوات الأمن الإسرائيلي مرتين ، الأولى حين اقتحمت قوة شقة في بناية سكنية في ضاحية المصيون، والثانية، حينما حاولت قوات المستعربين اختطافه من أمام الجامعة، لكنه تمكن من الانسحاب.

المصدر: معا