بوتين: الولايات المتحدة خدعت روسيا أثناء الأحداث في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة خدعت روسيا بشكل "فظ ووقح" أثناء الأحداث في أوكرانيا عام 2014.

وقال بوتين في سياق فيلم "النظام العالمي 2018" الوثائقي: "توجه إلينا الشركاء الأمريكيون وطلبوا منا أن نعمل كل ما بوسعنا، وأنا أنقل طلبهم حرفيا الآن، لكي لا يستخدم (الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور) يانوكوفيتش الجيش، وتنسحب المعارضة من الميادين والمباني الإدارية، وتنتقل إلى تنفيذ الاتفاق حول تطبيع الأوضاع الذي تم التوصل إليه".

وأضاف بوتين أن روسيا وافقت على ذلك، وبعد يوم وقع الانقلاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "لم تقل ولا كلمة" بهذا الخصوص، بل "قدموا الدعم الكامل لمن قاموا بالانقلاب".

وأشار إلى أن هذه كانت أول حالة حين خدعت الولايات المتحدة "بمثل هذه الفظاظة والوقاحة"، حيث "قالوا لنا لنعمل كل شيء بهذه الصورة، وفي الحقيقة عملوا عكس ذلك، ولم يقولوا أي شيء بهذا الصدد".

وجدير بالذكر أن أوكرانيا شهدت احتجاجات ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في نوفمبر 2013 – فبراير 2014. وفي 21 فبراير 2014 تم الاتفاق بين يانوكوفيتش والمعارضة على شروط تسوية الأزمة، وفي اليوم التالي أقصى البرلمان الأوكراني يانوكوفيتش من منصبه لعدم وجوده في كييف.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف