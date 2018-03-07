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سوء الطالع يطارد المروحيات اليابانية

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سوء الطالع يطارد المروحيات اليابانية
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن تحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية كانت تحلق فوق جزيرة أوكينو إيرابو في محافظة كاغوشيما جنوب غربي اليابان دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

وقال وزير الدفاع الياباني أتسونوري أونوديرا، في مؤتمر صحفي اليوم: "سقط باب كبير يزن أكثر من 30 كغم من مروحية من طراز CH-47 تابعة لقوات الدفاع الجوي اليابانية أمس الثلاثاء فوق جزيرة أوكينو إيرابو، ما أجبرها على الهبوط في جزيرة نائية جنوب غربي اليابان، ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المروحية كان على متنها 4 أفراد، وفي طلعة تدريبية قرب الجزيرة المذكورة.

يذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة حوادث خطيرة مماثلة طالت طائرات وزارة الدفاع اليابانية.

ففي الخامس من فبراير، هوت مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية على مسكن في محافظة ساغا جنوب غربي البلاد، وأدى سقوطها إلى مقتل طاقمها المكون من شخصين، وأشعل حريقا في المسكن.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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