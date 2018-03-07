روحاني: سلاحنا ضمان ألا يفكر أحد في الاعتداء عيلنا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني جميع الدول لعدم القلق من قوة طهران الصاروخية، مشيرا إلى أن إيران تستفيد من قدراتها الصاروخية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وقال روحاني خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء: "أسلحتنا لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار، وليست للاعتداء على الآخرين، ولذا لا ينبغي لأحد أن يقلق من صواريخ وأسلحة إيران الدفاعية".

وتابع: "إيران لم تعتد على أحد منذ انتصار الثورة قبل 40 عاما، رغم الفرص الكثيرة التي توفرت لها لفرض سيطرتها على باقي الدول. وبالطبع مهمة سلاحنا ضمان ألا يفكر أحد بالاعتداء عيلنا".

وفي انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لطهران أضاف روحاني: "من تسبب بالدمار والحروب والفوضى في المنطقة منذ سبعين عاما، وارتكب مجازر صبرا وشاتيلا، ومن يسعى يوميا لقتل الشعوب، لا يمكنه الحديث عن الخطر الإيراني. بلادنا لم تمارس الظلم ضد أي شعب ولم تحتل أرضا، بل على العكس تماما استضافت اللاجئين على أراضيها".

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وقال نتنياهو الثلاثاء عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي في واشنطن: "بحثنا في عدد كبير من القضايا ذات الأهمية لإسرائيل. وقبل كل شيء إيران وإيران وإيران، لأنها دولة خطرة وعدوانية جدا. الحمد لله، على امتلاك إسرائيل قوتها الذاتية، وتمتعها بصداقة شجاعة مع الولايات المتحدة. تحدثنا عن سبل إيقاف العدوان الإيراني".

المصدر: وكالات

أحمد باديان