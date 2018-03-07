جنوب السودان.. يد إلى إسرائيل وأخرى إلى الجامعة العربية!

نشر موقع إسرائيلي رسمي باللغة العربية مشاهد لاحتفال في جنوب السودان حضره السفير الإسرائيلي ورفع خلاله علما إسرائيل وجنوب السودان.

وأفاد الموقع بأن المناسبة كانت احتفال جنوب السودان بنجاح مشروع إنساني آخر أشرفت عليه إسرائيل، دون توضيح طبيعة هذا المشروع.

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الموقع الإسرائيلي الرسمي اكتفى بوصف المناسبة بأنها تعكس "إنسانية إسرائيل وفرحة الإنسان البسيط بها والتي تتعدى كل الحدود".

بتلقائية وحب احتفل عدد من أبناء جنوب السودان بنجاح مشروع إنساني أخر أشرفت عليه إسرائيل، فرحين من قلوبهم بمشاركة السفير الإسرائيلي حنان غودير... إنها إنسانية إسرائيل وفرحة الإنسان البسيط بها والتي تتعدى كل الحدود pic.twitter.com/6A2ZYRgADa — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 7, 2018

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية ومنظمات إنسانية إسرائيلية وزعت في أغسطس الماضي ستة أطنان من المواد الغذائية على سكان إحدى القرى في جنوب السودان في منطقة تعاني من الجفاف.

المصدر: إسرائيل بالعربية

محمد الطاهر