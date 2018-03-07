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جنوب السودان.. يد إلى إسرائيل وأخرى إلى الجامعة العربية!

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جنوب السودان.. يد إلى إسرائيل وأخرى إلى الجامعة العربية!
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نشر موقع إسرائيلي رسمي باللغة العربية مشاهد لاحتفال في جنوب السودان حضره السفير الإسرائيلي ورفع خلاله علما إسرائيل وجنوب السودان.

وأفاد الموقع بأن المناسبة كانت احتفال جنوب السودان بنجاح مشروع إنساني آخر أشرفت عليه إسرائيل، دون توضيح طبيعة هذا المشروع.

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الموقع الإسرائيلي الرسمي اكتفى بوصف المناسبة بأنها تعكس "إنسانية إسرائيل وفرحة الإنسان البسيط بها والتي تتعدى كل الحدود".

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية ومنظمات إنسانية إسرائيلية وزعت في أغسطس الماضي ستة أطنان من المواد الغذائية على سكان إحدى القرى في جنوب السودان في منطقة تعاني من الجفاف.

المصدر: إسرائيل بالعربية

محمد الطاهر

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