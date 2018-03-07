مقتل 18 شخصا في زلزال جديد قوته 6.7 في بابوا غينيا الجديدة

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب العشرات نتيجة زلزال قوته 6.7 درجة ضرب المرتفعات الجنوبية في بابوا غينيا الجديدة على بعد 31 كيلومترا جنوب غربي مركز زلزال شهدته البلاد الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإداري لإقليم هيلا وليام باندو قوله اليوم الأربعاء: "تلقيت تقارير بمقتل 18 شخصا الليلة الماضية".

وأشار إلى أن الزلزال وقع بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي على بعد 31 كيلومترا جنوب غربي مركز الزلزال الذي شهده الإقليم الاثنين الماضي وتسبب في انهيارات أرضية وتدمير عدد من القرى وقتل 55 شخصا على الأقل فيه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى جراء الزلزال الأول أرتفع إلى 75 بعد أن كان مسؤولون حكوميون قالوا سابقا إن عدد القتلى 55.

وأوضح جيمس كومنجي، العامل في مشروع إغاثة تابع للكنيسة من مدينة تاري عاصمة إقليم هيلا المنكوب، أن التقييم الذي أجرته كنيسته ومركز الرد السريع أظهر سقوط 67 قتيلا في إقليم هيلا وحده.

إقرأ المزيد

وتابع: "الأمهات والأطفال في حالة صدمة شديدة. حتى أطفالي يرفضون النوم في المنزل، وأي حركة بسيطة تخيفهم".

ويعتبر الزلزال الأخير الأشد في سلسلة هزات تعرضت لها المنطقة الغنية بالموارد التي تبعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورزبي الأمر الذي أدى إلى عرقلة الجهود الرامية لمساعدة نحو 150 ألف شخص في حاجة للإمدادات الضرورية.

المصدر: رويترز