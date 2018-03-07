سيئول: الزعيم الكوري الشمالي دبلوماسي يتحلى بالصراحة والجرأة

وصف مبعوثا الرئيس الكوري الجنوبي، الزعيم الشمالي كيم جونغ أون عقب زيارتهما بيونغ يانغ مؤخرا، بأنه دبلوماسي عن حق ويتحلى بالصراحة والجرأة.

وذكرت وكالة "يونهاب" عن مصادر مطلعة، أن "الوفد الكوري الجنوبي خرج بانطباع قوي عن الزعيم الذي أبدى موقفه بصراحة ووضوح تجاه القضايا الحساسة للغاية بالنسبة لكوريا الشمالية، ولمس في الزعيم الكوري الشمالي تحليه بالجرأة والصراحة".

وزار وفد كوري جنوبي يضم 5 مبعوثين خاصين للرئيس مون جيه-إن، كوريا الشمالية يومي 5 و6 من مارس الجاري، والتقى الوفد كيم جونغ-أون.

وتم تحديد معظم المضامين لـ6 بنود في إطار الاتفاق الذي توصلت الكوريتان إليه، أثناء اللقاء بين الوفد والزعيم كيم، وفقا لمصدر في الحكومة الجنوبية.

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وشمل الاتفاق 6 بنود، وهي عقد لقاء قمة ثالث بين الكوريتين في نهاية أبريل المقبل، وفتح خط اتصال ساخن بين زعيميهما، وإبداء الشمال نيته لنزع السلاح النووي في حال ضمان أمنه، واستعداده للمحادثات مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي وتطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ووقف الشمال استفزازاته العسكرية أثناء الحوار، ودعوة الشمال فريق الجنوب الاستعراضي للتايكوندو والفرقة الفنية إلى زيارة بيونغ يانغ من أجل مواصلة المزاج الموات للمصالحة والتعاون بين الكوريتين.

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ومن المتوقع أن يتوجه مبعوثا رئيس كوريا الجنوبية اللذان زارا بيونغ يانغ، إلى واشنطن غدا الخميس لإطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج المباحثات مع بيونغ يانغ.

المصدر: يونهاب

نتاليا عبدالله