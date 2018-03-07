طوكيو: على بيونغ يانغ إثبات استعدادها لنزع السلاح النووي

دعت الحكومة اليابانية كوريا الشمالية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإظهار استعدادها لنزع سلاحها النووي، مؤكدة أن سياسة الضغط المشدد على بيونغ يانغ لن تتغير.

وأكد السكرتير العام للحكومة اليابانية يوشيهيد سوغا للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه من "المهم جدا" أن تظهر بيونغ يانغ عبر خطوت ملموسة، استعدادها لنزع السلاح النووي بشكل كامل وإتاحة مواقعها للتفتيش، وتتخلى عن برنامجها الصاروخي.

وذكّر سوغا بالتجارب الماضية، وفشل المحادثات السابقة التي أجراها المجتمع الدولي مع كوريا الشمالية، حول وقف برنامجها النووي.

بدوره، شكك وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا في نوايا كوريا الشمالية، معتبرا أنها "غير واضحة" وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحليل، في موقف يختلف عما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، عندما اعتبر الكوريين الشماليين "صادقين" في رغبتهم في الحوار.

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وأكد كلا المسؤولين اليابانيين أنه لا يوجد أي تغيير في موقف اليابان الداعي لضرورة ممارسة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا على لقاء قمة بينهما نهاية أبريل المقبل، في حين أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن الحصول على ضمانات بعدم إسقاط النظام في بيونغ يانغ واختفاء التهديدات العسكرية لبلاده، سيغنيه عن ضرورة امتلاك السلاح النووي.

المصدر: وكالات

متري سعيد