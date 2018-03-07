ترامب: سأختار مستشاري الاقتصادي الجديد "بتعقل"

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء باختيار مستشار اقتصادي جديد في الأسابيع القليلة المقبلة بدلا عن مستشاره غاري كون الذي قدم استقالته الثلاثاء.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "في القريب العاجل، سوف يتُخذ قرار بشأن تعيين المستشار الاقتصادي الجديد للرئيس. كثيرا من الناس يتطلعون لهذه المهمة، لكنني سأختار بتعقل".

Will be making a decision soon on the appointment of new Chief Economic Advisor. Many people wanting the job - will choose wisely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٧ مارس، ٢٠١٨

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب ينظر لمستشار البيت الأبيض بيتر نافارو والمحلل الاقتصادي والصحفي لورانس كودلو لشغل منصب كون.

وتأتي استقالة كون من إدارة ترامب بعد قرار الأخير فرض الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي لم يحظ بقبول كبير لدى الشركاء التجاريين لواشنطن، وبعض أعضاء حزب ترامب.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان