وفد سيئول يحمل لترامب رسالة من كيم جونغ-أون

يتوجه مبعوثان للرئيس الكوري الجنوبي عقب زيارتهما كوريا الشمالية إلى واشنطن غدا الخميس لإطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج مباحثات الكوريتين في بيونغ يانغ مؤخرا.

وقال مصدر في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء: "من المتوقع أن يتوجه مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونغ وي-يونغ، ورئيس وكالة الاستخبارات سوه هون اللذان زارا كوريا الشمالية واجتمعا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، إلى الولايات المتحدة يوم غد الخميس".

ولفت المصدر إلى أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كان الوفد سيجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم لا، مضيفا أنه من المتوقع أن تستمر زيارتهما إلى الولايات المتحدة مدة يومين.

ومن المنتظر أن يلتقي المستشار جونغ مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض هربرت مكماستر، على أن يجتمع رئيس الوكالة سوه مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية(CIA) مايكل بومبيو.

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يذكر أن وفد المبعوثين الخاصين زار بيونغ يانغ لمدة يومين، وعقد مؤتمرا صحفيا بعد عودته من بيونغ يانغ أمس الثلاثاء لشرح نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ، حيث قال المستشار جونغ، كبير المبعوثين الخاصين: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أكد على التزامه التام بنزع السلاح النووي وإطلاق الحوار مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه سينقل رسالة خاصة من كوريا الشمالية إلى واشنطن".

وكان زعيما الكوريتين قد اتفقا أن يلتقيا نهاية أبريل في قمة تاريخية في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين، فيما أعلنت سيئول، أن بيونغ يانغ مستعدة للحوار مع واشنطن في موضوع نزع السلاح النووي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله