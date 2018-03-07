واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية، مبررة ذلك بضلوع بيونغ يانغ في اغتيال كيم جونغ-نام.

وقالت هيذر نويرت: "الولايات المتحدة تدين بشدة استخدام أسلحة كيميائية في الاغتيالات. هذا الازدراء بالمعايير الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، يدل على الطبيعة المتهورة لكوريا الشمالية ونشدد على أننا لا نستطيع تحمل أي برنامج من برامج أسلحتها للدمار الشامل"، مضيفة أنه بناء على ذلك تم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أشارت بأصابع الاتهام في الـ22 من فبراير الفائت إلى أن حكومة كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب لتنفيذ عملية الاغتيال.

وتنص القوانين الأمريكية على أنه عندما يستخدم بلد أو زعيم سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا في انتهاك للحظر الأمريكي المفروض على هذه الأسلحة، فإن الولايات المتحدة تتوقف عن استيراد أي بضائع من هذا البلد.

وقتل كيم جونغ-نام بواسطة مادة "في أكس" التي يطلق عليها غاز الأعصاب، في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير عندما كان ينتظر رحلته إلى ماكاو، حيث اغتيل بمسح وجهه وعينيه بغاز الأعصاب المذكور.

وتصنف الأمم المتحدة مادة "في أكس" شديدة السمية، والمعروفة كذلك بغاز الأعصاب التي استعملت في الاغتيال، ضمن أسلحة الدمار الشامل.

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المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله