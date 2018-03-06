الاستخبارات الأمريكية: لا دليل على سعي روسيا للتدخل في انتخابات الكونغرس

أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي دان كوتس أن مكتبه لم ير دليلا على "سعي حثيث" لدى روسيا للتدخل في انتخابات الكونغرس النصفية هذا العام، لكنه يعتقد بأن موسكو قد تقوم بذلك.

وقال كوتس خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول موضوع "التهديدات العالمية": "لم نر بعد دليلا على سعي حثيث من قبل روسيا، لكننا نعرف أنهم مستمرون بأنشطتهم الضارة".

وأضاف: "من المرجح جدا أنهم سيقومون بشيء ما. ونحن لا نعرف كيف ومتى وأين".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تجري تحقيقا في ما يعتبرونه "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.

وسبق لكوتس أن أعرب عن اعتقاده بأن روسيا "تعتبر جهودها السابقة ناجحة، وتنظر إلى انتخابات الكونغرس النصفية عام 2018 بمثابة هدف محتمل لعملياتها لنشر نفوذها".

وكانت موسكو قد نفت مرارا محاولتها التأثير على الانتخابات الأمريكية، ورفضت كافة الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة أنها لا أساس لها، ومؤكدة أن الجانب الأمريكي لم يقدم أي أدلة تؤكد تورط موسكو في مثل هذا النشاط.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف