استطلاع مكثف لطائرات غربية قرب حدود روسيا

أفادت مصادر غربية تتابع تحليق الطيران الحربي بأن طائرات عسكرية أمريكية وسويدية وبريطانية وتابعة لحلف الناتو نفذت لعدة ساعات مهمات استطلاعية قرب الحدود الروسية في عدة اتجاهات .

وحسب هذه المصادر فإن طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "RC-135W" تحمل الرقم 62-4134 ورمز التعريف "LASS37" أقلعت من قاعدة ميلدنهول الجوية البريطانية اليوم، واقتربت من الحدود الروسية عند مقاطعة مدينة كالينينغراد غرب البلاد، حيث قامت بمهمة استطلاعية لساعات عديدة.

وتزامنا مع ذلك نفذت طائرة استطلاع سويدية من نوع "Gulfstream 4" تحمل الرقم 102002 ورمز التعريف "SVF622" مهمة استطلاعية قرب الحدود الروسية في بحر البلطيق.

وفي الوقت نفسه قامت طائرة الإنذار المبكر من طراز "E-3A Sentry AWACS" التابعة لحلف شمال الأطلسي، أقلعت من ألمانيا، وتحمل الرقم LX-N904581، بمهمة استطلاعية قرب الحدود الروسية في مقاطعة مدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة مدينة بسكوف غرب البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك نفذت طائرة بلا طيار أمريكية من نوع "RQ-4B Global Hawk" تحمل الرقم 10-2043 وأقلعت من قاعدة سيغونيلا الواقعة في صقلية مهمة استطلاعية قرب الحدود الروسية في البحر الأسود.

وقامت الطائرة المسيرة ذاتها بمهمة استطلاعية في وقت سابق من اليوم في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وكذلك طائرتا استطلاع بريطانيتان من طراز "RC-135W" تحملان الرقم ZZ665 و"Sentinel R.1" والرقم ZJ690 أقلعتا من قاعدة "أدينغتن" الجوية الانجليزية وقامتا بمهمة استطلاعية قرب الحدود الروسية في بحر بارنتس شمال البلاد.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين