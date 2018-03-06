وثيقة سرية عن ترسانة الجيش الإسرائيلي على الانترنت

نشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تسريب وثيقة لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت، وقعها أفيغدور ليبرمان، تكشف معلومات سرية للغاية تتعلق بالقدرات العسكرية للجيش.

وذكرت هآرتس أن الوثيقة تتضمن على الأقل قسمين من أسماء الآليات والأنظمة التي ظل الجيش الإسرائيلي متحفظا على سريتها.

وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي، إن أحد الأنظمة العسكرية يعتبر سريا للغاية لدرجة لا يمكن حتى التلفظ باسمه في وسائل الاتصالات بسبب حساسيته والخوف من تسريب معلومات عنه.

وجاء في التقرير أن "النظام العسكري الثاني الذي تم الكشف عنه يستخدم في الجيش لأغراض تشغيلية ويعتبر سريا للغاية أيضا، إذ أن الكشف عنه قد يفضح أسرار ترسانة الجيش الإسرائيلي وقدراته (بشكل واسع)".

ونشرت هآرتس أنه "بعد نشر الوثيقة على الشبكة الإلكترونية فإن المعلومات أصبحت متاحة للجميع"، ولم تكشف عن فحوى هذه الأنظمة، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر أي معلومات عن الوثيقة.

المصدر: هآرتس

نادين بطحة