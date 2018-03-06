مصرع 26 شخصا على الأقل في حادث سير في الهند

لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون اليوم الثلاثاء إثر سقوط حافلة من جسر في ولاية غوجارات غربي الهند، حسب مصادر رسمية هندية.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد فشل السائق في السيطرة على الحافلة التي كانت تقل 60 شخصا، مما تسبب في سقوطها من جسر مشاد على الطريق الذي يربط مدينتي راجكوت وهافناغار غربي الهند.

28 dead, 35 injured as truck carrying wedding guests falls off bridge in Gujarat https://t.co/yqFuDXnUampic.twitter.com/0DRfx5iwi9 — Hindustan Times (@htTweets) 6 марта 2018 г.

وأعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن تعازيه لأقارب الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله