مميش: محور قناة السويس سيجعل مصر مركزا لوجستيا دوليا

أكد مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تنمية محور القناة سيحول مصر إلى مركز تجاري لوجستى عالمي، مشيرا إلى أن الشهرين الماضيين حققا زيادة غير مسبوقة في عائدات عبور السفن.

وأعرب مميش عن أمله في التكامل بين منطقة قناة السويس ومشروع "نيوم" السعودي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقوية البنية التحتية والعمالة الفنية لرفع مستوى تصنيف المنطقة الاقتصادية هناك.

وقال مميش خلال الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى في عدد من المشاريع القومية في محافظة الإسماعيلية المصرية يوم أمس، إن القناة تمثل تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، وقد حفرت بسواعد المصريين ليصنعوا شريانا للحياة، ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع.

وأضاف أن نحو مليون مصري شاركوا في حفر قناة السويس حتى افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869 من أصل 4.5 مليون هم سكان مصر في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه استشهد منهم نحو 100 ألف من أبناء الشعب المصري .

وتابع أن تنفيذ قناة السويس الجديدة استغرق أقل من عام، مما يعد إنجازا بجميع المقاييس، مشيرا إلى أن الشهرين الماضيين حققا زيادة غير مسبوقة في عائدات عبور السفن.

وكشف عن تنفيذ 187 مشروعا في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على المنطقة.

وقال إن قناة السويس تمثل تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، لافتا إلى مرور 18 ألف سفينة من القناة سنويا، بحمولة تتجاوز المليار طن، بما يعادل 10% من حركة التجارة العالمية، و 20% من حركة الحاويات العالمية.