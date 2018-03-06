البيت الأبيض يعلق على الحد من صلاحيات كوشنر الأمنية

جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبير مستشاريه.

أكد البيت الأبيض أن خفض مستوى التصريح الأمني لجاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب، لم يؤثر على دوره في مباحثات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض حول مدى تأثير خفض التصريح على موقف كوشنر في الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي: "لم يؤثر على الإطلاق على حد علمي. دور كوشنر لم يتأثر اليوم".

ومُنع كوشنير صهر الرئيس الأمريكي من الوصول للمعلومات المصنفة سرية والأكثر حساسية، مما انعكس سلبا على الدور الذي يقوم به بتكليف من الرئيس.

وكانت وسائل إعلامية ذكرت نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن درجة التصريح الأمني لكوشنر خفضت من عالية السرية إلى سرية، مع تقليص وصوله إلى المعلومات ذات الأهمية الأمنية القصوى، وذلك بعد أن كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هربرت ريموند ماكماستر عن اتصالات غير مبلغ عنها عقدها صهر الرئيس الأمريكي مع مسؤولين أجانب دون تنسيق في إطار مجلس الأمن القومي.

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كما ذكرت المصادر أن كوشنير دخل في صراع مع رئيس جهاز موظفي البيت الأبيض جون كيلي الذي وجّه بوقف الصلاحيات الأمنية لعدد من الأشخاص بينهم كوشنير تقدموا بطلب منحهم تصاريح دائمة قبل شهر يونيو الماضي ولم يحصلوا على الموافقة حتى الآن.

وكان ترامب نفسه أعلن، الأسبوع الماضي، أن قرار منح كوشنير وصولا كاملا إلى المعلومات عالية السرية يعود إلى كيلي.

وأعرب عدد من المسؤولين في البيت الأبيض عن تخوفهم من احتمال تأثير المسؤولين الأجانب على كوشنر خلال لقائه بهم، وإمكان أن يسلمهم أسرار الدولة بسبب قلة خبرته الدبلوماسية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله