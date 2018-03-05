الجيش الإسرائيلي: سنعاقب حماس على تقاربها مع إيران وحزب الله

حذر رئيس القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أيال زامير، اليوم الاثنين، حماس من التقارب من إيران وحزب الله متوعدا الحركة بالعقاب على ذلك.

وقال زامير في كلمة له إن تحسين الأوضاع في غزة يعتمد على عودة الإسرائيليين بمن فيهم الجنود المخطوفون، والذي تقول إسرائيل إنهم قتلوا خلال الحرب الأخيرة على القطاع، بينما ترفض حماس الكشف عن معلومات دون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أن تل أبيب يجب أن تكون مستعدة لمواجهة كل تهديد محتمل، مشيرا إلى الحاجة لتحسين القدرات والاستعداد للحرب والتهديدات المعقدة التي تواجهها القيادة العسكرية بشكل مستمر.

إقرأ المزيد

واتهم زامير حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية لخلق الهجمات "الإرهابية" التي تحدث أسبوعيا بالقرب من الحدود مع غزة، وتشتيت نظر الفلسطينيين عن الإخفاقات التي تعاني منها الحركة حسب تعبيره.

وتفرض إسرائيل من سنين حصارا خانقا على قطاع غزة، وقد دمرت البنية التحتية للقطاع، ما أدى إلى أزمات كبيرة على جميع المستويات.

ويطالب المجتمع الدولي مرتكزا إلى القوانين الدولية بفتح المعابر وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، إلا أن تل أبيب تضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية بهذا الشأن.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية + وكالات

نادين بطحة