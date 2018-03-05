رئيس رابطة كرة القدم الإنجليزي يشبه نجمة داوود بشعار النازية

أثار رئيس رابطة إنجلترا لكرة القدم، مارتن غلين، اليوم ، غضب الأوساط اليهودية، لتبريره حظر نجمة داوود الإسرائيلية وتشبيهها برمز النازية في محاولة لمنع نشر الرموز على قمصان اللاعبين.

وتمكن غلين العام الماضي، من اقناع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتخفيف القيود على الرموز السياسية والدينية على القمصان، ونال الموافقة على استخدام رمز "زهرة الخشخاش"على الزي الرسمي للاعبين الإنجليز، حيث تستخدم كرمز للاحتفال بذكرى الجنود البريطانيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى.

وصرح غلين للصحفيين، أن بعض الرموز قد تثير انقسامات في صفوف اللاعبين أو غضب المتابعين لكرة القدم.

وتطرق غلين إلى التراجع عن الاقتراحات المسموح بها بشأن الرموز الدينية والسياسية على قمصان اللاعبين بما فيها، رمز الدولة الشيوعية المنجل والمطرقة أو النازية، وصور رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، كذلك نجمة داوود التي يعتبرها رمزا دينيا على راية دولة إسرائيل، ما قد يثير غضب اللاعبين والجماهير حسب قوله.

وردا على تصريحات غلين، أصدر مجلس القيادة اليهودي البريطاني بيانا يدين المقارنة بين الرمز الديني اليهودي والرمز النازي ووصفوها بالهجومية وغير الملائمة.

وقال سيمون جونسون، رئيس اللجنة، "إن أمثلة رئيس اتحاد كرة القدم مارتن غلين مشينة للغاية".

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية

نادين بطحة