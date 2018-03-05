اعتقال 4 عراقيين بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية في أنقرة

ألقت الشرطة التركية القبض على 4 مواطنين عراقيين بولاية سامسون، بتهمة التخطيط لشن هجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، بأن شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عملية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، قبضت خلالها على اثنين من المشتبه بهم، عندما كانا في حافلة تتجه إلى أنقرة.

وأضافت الوكالة أن الشرطة استدلت على مكان الاثنين الآخرين بسامسون وتم القبض عليهما، كما تمت مصادرة عدد من الأجهزة الإلكترونية لهما في المنزل، الذي كانا يقطنان فيه.

وأشارت المصادر إلى أن توقيف الأربعة، يأتي في إطار الاشتباه باحتمال تنفيذ هجوم إرهابي يستهدف السفارة الأمريكية.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن أعلن مكتب حاكم أنقرة في وقت متأخر يوم أمس أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في العاصمة بناء على معلومات استخباراتية كشفت عن إمكانية ارتكاب "أعمال إرهابية" تستهدف السفارة والمناطق التي يتواجد فيها مواطنون أمريكيون.

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المصدر: وكالات

علي جعفر