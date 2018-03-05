موسكو تقترح اجتماع لافروف وتيلرسون في إثيوبيا

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو اقترحت على واشنطن اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون في إثيوبيا.

وردا على أسئلة الصحفيين حول لقاء الوزيرين قبل نهاية الأسبوع الجاري في إثيوبيا، قال ريابكوف: "حتى صباح اليوم لم تكن لدينا أي معلومات حول إمكانية تنسيق أجندة الوزيرين، لكننا نعتبر أن من شأن مثل هذا اللقاء أن يكون مفيدا".

وتابع: "المسائل التي يجب بحثها تتراكم، ونحن قدمنا للجانب الأمريكي مقترحا بهذا الخصوص. وبانتظار الرد".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري حاليا جولة إفريقية تشمل أنغولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا، التي سيصل إليها في 9 مارس الجاري.

أما الوزير الأمريكي ريكس تيلرسون، فإنه عازم هذا الأسبوع أيضا على جولة في إفريقيا، من المقرر أن تستمر من 6 إلى 13 مارس، وتشمل كلا من تشاد وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا، سيبحث خلالها مع الدول المضيفة التعاون في محاربة الإرهاب.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف